Kütahya'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Kütahya'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Hisarcık ilçesinde, Mustafa Özdemir'e ait iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Karağıl köyünde Mustafa Özdemir'e ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hisarcık ve Emet belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alıp, söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Eroğlu - Güncel
