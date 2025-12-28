Haberler

Kütahya'da havacı erler yemin etti

Güncelleme:
TÜRKİYE'de acemi asker eğitimini veren tek hava tugayı olan Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende 1000 er yemin etti.

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 2025 yılı 4E tertip erler için yemin töreni düzenlendi. Mehmetçikler, törende Türk bayrağı ve silah üzerine ant içerek askerlik görevine resmen adım attı. Törene, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, erlerin aileleri ve yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende sancak tanıtımı yapıldı. Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından hazırlanan tanıtım filmi izlendi, eğitimlerde başarı gösteren erlere teşekkür belgeleri verildi.

'ASKERLİK KUTSALDIR'

Askerlerin yemin etmesinin ardından konuşan Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Mustafa Baş, yemin törenlerinin önemine dikkat çekerek, "Ecdadımızdan bizlere miras kalmış olan ant içme törenleri milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği, ülkemiz için canımızı seve seve vereceğimizin haykırıldığı çok özel anlardır. Sizlerin varlığı ile bu törenlerin anlamı ve coşkusu büyümekte, heyecanı daha da artmaktadır. Ordu millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe, askerlik kutsaldır. Çünkü askerlik vatana hizmettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin miras bıraktığı vatanı canı pahasına korumaktır. Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ise onun ayrılmaz bir parçası ve daima Türk Milletinin hizmetindedir. Yeri, Türk milletinin kalbidir. Karşınızda dimdik duran evlatlarınıza bakarken büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorsunuz. Bu gururu sizlere yaşatan evlatlarınıza ne kadar övülseniz azdır" dedi. Konuşmanın ardından yemin eden erler, aileleriyle buluşarak hasret giderdi.

