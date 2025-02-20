İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi

İstanbul'da öğrencilerin beklediği açıklama geldi
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi

Ankara'da kabus bitmiyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
'Maaşımız yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

Kütahya'da hamile kadın sokak ortasında tüfekle vuruldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da tartışmanın ardından hamile eşi F.K.'yi sokak ortasında tüfekle vuran Y.K. gözaltına alındı. Tüfekle vurulan F.K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da Y.K. (20), çıkan tartışmanın ardından annesinin evine giden hamile eşi F.K.'yi (19) sokak ortasında tüfekle vurup, yaraladı. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Y.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'da bir süre önce eşi Y.K. ile tartışan F.K., annesinin evine gitti. Y.K.,sokakta gördüğü hamile eşi F.K.'yi tüfekle vurup kaçtı. F.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. F.K., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla Sultanbağı Mahallesi Geçit Sokak'ta suç aleti tüfek ile birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.K. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Tedavisi süren F.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da hamile kadın sokak ortasında tüfekle vuruldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
img

Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e olay mektup
img

Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Silahla şaka faciayla noktalandı
Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

TFF Başkanı'ndan dev derbi öncesi çok konuşulacak bir hamle daha
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.