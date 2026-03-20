Haberler

Kütahya'da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada pres makinesine sıkışan Murat Kaya, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'da bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada çalışan Murat Kaya (42), henüz belirlenemeyen nedenle pres makinesine sıkıştı.

Diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden ağır yaralı halde çıkarılan Kaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Kaya, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

