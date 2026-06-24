Haberler

Tavşanlı'da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Tavşanlı'da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Hanımçeşme Mahallesi Şehit Hüseyin Taşkın Sokak'taki 2 katlı evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekipleri, yangın sırasında ikinci katta bulunan ve dumandan etkilenen Mehmet Özdemir'in (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Özdemir'in cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesi ve savcılık işlemlerinin ardından Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Alibey Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

Milli Takım'a zehir zemberek eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem kapandı!
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Böylesi hiç görülmedi! Cehennemi yaşayan ülkede bilanço ağırlaşıyor