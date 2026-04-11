Daltonlar suç örgütü ile bağlantılı 2 şüphelinin aracında el bombası ele geçirildi
Kütahya'da polisin durdurduğu araçta el bombasıyla yakalanan İ.E. ve A.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı oldukları öğrenildi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kütahya'da polisin durdurduğu araçta, kapı döşemesinin altına gizlenmiş el bombasıyla yakalanan İ.E. ve A.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüphelinin, Antalya'ya saldırıya gittikleri sırada yakalandıkları öğrenildi.
Oğuzhan KILIÇ/KÜTÜHYA,