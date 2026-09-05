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Traktör Devrildi: 63 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Traktör Devrildi: 63 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Cemal Tanrıkulu (63) idaresindeki traktör, Seydikuzu köyü Usamtaşı mevkisindeki orman yolunda devrildi.

Traktörün altında kalan Tanrıkulu, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekibin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tanrıkulu, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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