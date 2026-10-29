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Kütahya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde fener alayı Zafer Meydanı'na yürüdü

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Kütahya'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Belediye önünden Zafer Meydanı'na mehteran eşliğinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık, etkinliği Buray konseriyle tamamladı.

Kütahya'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ile vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Kütahya Belediyesi bahçesinde düzenlenen Buray konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA
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