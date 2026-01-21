Haberler

Kütahya'da öğrenci ve velilere uygulamalı trafik eğitimi

Güncelleme:
Kütahya'da emniyet müdürlüğü ekipleri, çocuklara ve velilere trafik kurallarını uygulamalı olarak öğretirken, trafik güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Kütahya'da çocuklar ve veliler trafik kuralları, trafik güvenliğini birlikte uygulamalı olarak öğrendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, il genelinde uygulamalı trafik eğitimlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede ekipler, kentteki bir alışveriş merkezinde öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

Trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapan ekipler, çocukların sorduğu soruları cevapladı.

Trafikte kurallara uymanın önemine ve kurallara uyulmadığı zaman trafik kazalarının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken polis ekipler, çocuklara verilen bu tür eğitimlerin ileride trafik bilinci oluşturulmasında önemli olduğunu vurguladı.

Çocuklara aileleri ile birlikte araca bindiklerinde uyarmalarının önemli olduğu anlatılan eğitimde alışveriş merkezi içerisinde oluşturulan özel eğitim parkurunda öğrenciler ve veliler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

Eğitim kapsamında katılımcılara; trafik ışıklarında güvenli geçiş, araç içerisinde uyulması gereken kurallar ve yaya geçidi kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar pratik uygulamalarla gösterildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan - Güncel
