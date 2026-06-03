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Kütahya'da "Dünya Bize Emanet" etkinliği düzenlendi

Kütahya'da 'Dünya Bize Emanet' etkinliği düzenlendi
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Kütahya'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları tanıtıldı. Vali Musa Işın, çevre politikalarına vurgu yaparken, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci 13 bin öğrenciye çevre eğitimi verildiğini açıkladı.

Kütahya'da, "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Dünya Bize Emanet" temasıyla farkındalık programı gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliği koordinasyonunda, Kütahya Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğiyle Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, kentte geri dönüşüm ve sıfır atık alanlarında faaliyet gösteren firmalar ile okullar stant açarak çalışmalarını tanıttı.

Kütahya Valisi Musa Işın, programın açılışında yaptığı konuşmada, çevre sorununun küresel ölçekte dünyanın en önemli meselelerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin çevre yatırımları ve politikaları konusunda kararlı adımlar attığını ifade eden Işın, şöyle konuştu:

"Bundan birkaç yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismi değiştirilerek 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' olarak güncellendi. Bu adım, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu konuya birçok ülkeden daha fazla önem verdiğinin açık bir işaretidir. Devletimiz, pek çok ülkede görülmeyen bir düzeyde bu konuda yüksek duyarlılık göstermektedir. Yakın zamanda Antalya'da 200 devletin katılımıyla bir iklim değişikliği programı gerçekleştirilecek. Bir hafta sürecek bu programa devlet başkanları, hükümet başkanları ve bakanlar düzeyinde katılım sağlanacak muazzam bir organizasyon olacak. Türkiye, çevre hassasiyetiyle bu uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapmayı hak ediyor. Cumhurbaşkanımız ve eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi bu çalışmalara öncülük etmektedir. Sıfır Atık Projesi, Sayın Emine Erdoğan tarafından dünya gündemine taşınmış küresel bir vizyondur."

Kütahya'nın doğal zenginliklerine ve sanayi yapısına da değinen Vali Işın, orman varlığı ve yeşil alanlarıyla kentin öncü iller arasında yer aldığını dile getirdi. Işın, "İlimiz aynı zamanda önemli bir sanayi şehridir. Hem Valiliğimiz hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz bu hususta son derece hassasız. Sanayicilerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum; çevre kirliliğine yol açacak bir durumla karşılaşmıyoruz, her türlü gerekli tedbiri titizlikle alıyorlar." dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de yerel yönetim olarak çevre bilincini önemsediklerini ve doğayla büyüyen çocukların gelecekte çevreye daha duyarlı bireyler olacağını ifade etti.

Genç kuşaklara yönelik eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"Bu anlayış doğrultusunda özellikle gençlerimize yönelik çevre eğitimlerini bilinçli bir planlamayla aktarmaya çalıştık. Kent genelindeki 55 okulumuzda öğrenim gören 13 bin öğrencimize farkındalık eğitimleri düzenleyerek programlarımızı tamamladık. İklim değişikliği mücadelesi, sıfır atık uygulamaları ve su verimliliği başlıklarında çok gayretli ve kararlı çalışmalar yürütüyoruz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ise sahip olunan doğal kaynakların, ormanların, su varlıklarının, toprak ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu aktararak, çevreyi korumanın sadece yasal bir görev değil, vicdani ve insani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, kentte atık toplayarak çevre duyarlılığı gösteren kurum, kuruluş ve vatandaşlara protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi.

Program, protokol üyeleri ve öğrencilerin sıfır atık temasıyla hazırlanan stantlardaki çalışmaları incelemesiyle devam etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan

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