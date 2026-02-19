Haberler

Kütahya'da çay ocağındaki bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da bir çay ocağında meydana gelen bıçaklı saldırıda 27 yaşındaki Yiğit K. ağır yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kütahya'da bir çay ocağında meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Meydan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çay ocağına giren şüpheli, içerideki Yiğit K'ye (27) henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yiğit K, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla kısa sürede yakalandı.

Bıçaklı saldırı anı ise çay ocağının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin çay ocağına girerek Yiğit K'ye bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA " / " + Muharrem Cin -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı

Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a hayran kalmış
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Ortak rapor kabul edildi, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi

Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı

Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a hayran kalmış
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı