Haberler

Kütahya'da "Bir Bilenle Bilge Nesil" yarışmasının ödülleri dağıtıldı

Kütahya'da 'Bir Bilenle Bilge Nesil' yarışmasının ödülleri dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur-Sen işbirliğiyle düzenlenen kitap okuma ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, dijital çağın olumsuzluklarına karşı eğitim camiasına önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Kütahya'da Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur-Sen işbirliğiyle düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil" kitap okuma ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya Öğretmenevinde gerçekleştirilen ödül törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse, sendika temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Türk kültür ve medeniyetinin ilim, irfan ve hikmet üzerine kurgulanmış bir medeniyet olduğunu belirtti.

Dijital çağın getirdiği olumsuzluklara karşı eğitim camiasına ve sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizler Allah'a inanan, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaya çalışan, bu inançla yetişmiş ve hayatını sürdüren insanlarız. İçinde yaşadığımız dijital çağın ahlaksızlığı yaygınlaştırmaya çalıştığı, gençlerimizi elimizden almaya ve ailelerimize tahribatla yok etmeye çalıştığı bir dönemde en önemli görev siz değerli meslektaşlarımındır. Sizler, öğrencilerin elinden tutarak ve ailelere ulaşarak öncü görevi görüyorsunuz. Bu yüzden daha çok çalışacağız."

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse de yarışmayı okuyan, yazan ve düşünen bir nesil hedefiyle düzenlediklerini belirterek, bu organizasyonun kaybedeninin olmadığını söyledi.

Yarışmanın detayları hakkında bilgi veren Köse, şöyle konuştu:

"Yarışmaya il genelindeki ortaöğretim kurumlarından 39 okulumuzdan yaklaşık 400 öğrencimiz katıldı. Öğrencilerimize hem ilmi hem de edebi olarak gelişimlerine katkı sunacak kitapları seçerek okullarımıza gönderdik. Danışman öğretmenlerimiz refakatinde öğrencilerimiz bu kitapları okudu ve ardından kendileri için önemli gördükleri alanlardan yola çıkarak birer kompozisyon yazdı. Değerlendirme komisyonumuz 400'e yakın kompozisyonu inceledi. Bu süreçte hiçbir dünyevi karşılık beklemeden öğrencilerimize ışık saçan danışman öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve destek veren protokolümüze teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren öğrenciler ile öğrencilere süreç boyunca rehberlik eden danışman öğretmenlere plaket ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte operasyonun perde arkası

Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte perde arkası
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Acun'un kolundaki saatin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! "Utanç gecesi" diyerek paylaştı
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti