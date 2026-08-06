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Kütahya'da beton mikserinin çarptığı motosikletteki baba öldü, kızı yaralandı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde beton mikserinin çarptığı motosikletteki sürücü öldü, kızı ise yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde beton mikserinin çarptığı motosikletteki sürücü öldü, kızı ise yaralandı.

A.A. (60) idaresindeki 43 AFP 883 plakalı beton mikseri, Emet-Tavşanlı kara yolu Bahatlar köyü yol ayrımında aynı yönde seyir halinde olan Yusuf Macır'ın (53) kullandığı 43 AEK 563 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile kızı Havva Nur Macır (13), ambulansla Emet Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı baba Yusuf Macır, kurtarılamadı. Tedavi altına alınan kızı Havva Nur'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Beton mikseri sürücüsü A.A. ise jandarma ekibince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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