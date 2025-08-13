Kütahya'da Akarsuya Giren Genç Boğuldu

Kütahya'da Akarsuya Giren Genç Boğuldu
Kütahya'da serinlemek için akarsuya giren Fahrettin Çerçi, akıntı nedeniyle gözden kayboldu. Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan genç, hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'da serinlemek için akarsuya giren Fahrettin Çerçi (28), akıntıyla sürüklenerek boğuldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Değirmendere mevkisindenden geçen Hamamsuyu adı verilen akarsuya giren Fahrettin Çerçi, akıntıyla gözden kayboldu. Bir süre sonra suyun yüzeyinde hareketsiz görülen Çerçi, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekiplerince sudan çıkarıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Fahrettin Çerçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çerçi'nin cenazesi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
