Kütahya'da Akarsuya Giren Genç Boğuldu

KÜTAHYA'da serinlemek için akarsuya giren Fahrettin Çerçi (28), akıntıyla sürüklenerek boğuldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Değirmendere mevkisindenden geçen Hamamsuyu adı verilen akarsuya giren Fahrettin Çerçi, akıntıyla gözden kayboldu. Bir süre sonra suyun yüzeyinde hareketsiz görülen Çerçi, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekiplerince sudan çıkarıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Fahrettin Çerçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çerçi'nin cenazesi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.