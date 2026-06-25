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Kütahya'da deprem senaryolu tatbikat yapıldı

Kütahya'da deprem senaryolu tatbikat yapıldı
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Kütahya’da olası afetlere karşı hazırlık seviyesini ölçmek amacıyla 5.7 büyüklüğünde deprem senaryolu TAMP tatbikatı düzenlendi. AFAD ve 23 afet grubu, arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarını test etti.

KÜTAHYA'da olası afetlere karşı hazırlık seviyesinin ölçülmesi amacıyla deprem senaryolu Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği merkez üssü Osmangazi Mahallesi olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD, kamu kurumları ve ekiplerce arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliği, kurumların olası afetlere hazırlıklı olması amacıyla deprem senaryolu tatbikat düzenledi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan senaryoya göre merkez üssü Osmangazi Mahallesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tatbikatta yer alan AFAD İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde kriz koordinasyon masası oluşturuldu. Görevli 23 afet grubunun yöneticileri ile AFAD personeli merkeze çağrılırken, saha operasyon ekipleri deprem alanlarına yönlendirildi.

MASADA VE SAHADA EYLEM

Tatbikatta depremden etkilenmesi öngörülen 362 bin kişinin ihtiyaçlarına yönelik planlamalar da değerlendirildi. AFAD ekipleri tarafından; afetzedelerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı, 4 bin binanın hasar tespit süreci, ağır hasarlı olduğu varsayılan 1128 binanın enkaz kaldırma çalışmaları, enkazların nakli ve olası hayvan kayıplarına yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Ekipler ise Osmangazi Mahallesi'nde oluşturulan enkaz alanındaki arama kurtarma tatbikatı yaptı.

'EKİPLERİMİZİN ANLIK REFLEKSLERİMİZİ GÖRDÜK'

Kütahya Vali Yardımcısı Selami Korkutata, tatbikatın İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun intikal refleksini ölçmek, Kütahya'nın afet kapasitesini ve kurumların müdahale kabiliyetlerini test etmek amacıyla yapıldığını söyledi. Kütahya AFAD İl Müdürü İsmail Özkan ise tatbikatın habersiz şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Saat 10.36 itibarıyla Osmangazi Mahallesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem olduğunu varsayarak tatbikatımızı başlattık. Afet gruplarımızı ve arama kurtarma ekiplerimizi anlık reflekslerini görmek amacıyla hareket ettik. Senaryo gereği arama kurtarma ekiplerimiz sahaya intikal etti. Toplam 9 ekibimizi enkaz alanlarında çalışma yapmak üzere görevlendirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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