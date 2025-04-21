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Kütahya'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 20.24'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13,43 kilometre olarak ölçüldü.

Kütahya'da saat 20.24'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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