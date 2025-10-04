Kütahya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde, merkez üssü olan deprem 4.1 büyüklüğünde kaydedildi. Derinliği 10.4 kilometre olan sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi, fakat ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.49'da, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel