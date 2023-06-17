Kütahya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücülerden Hüseyin Şatır (52), ağır yaralanan eşi Fatma Şatır'ın (53) otomobilden çıkarılana kadar başından ayrılmadı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Kütahya- Eskişehir karayolundaki bir alışveriş merkezinin karşısında meydana geldi. Eskişehir'e gitmekte olan Hüseyin Şatır yönetimindeki 43 ABN 540 plakalı otomobil, iddiaya göre, çevreyoluna çıkan bir otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve Mehmet Orhan Düzgören (34) yönetimindeki 34 AK 0757 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hüseyin Şatır ile otomobildeki eşi Fatma Şatır ve diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Orhan Düzgören yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.