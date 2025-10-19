Haberler

Kütahya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Kütahya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Kütahya'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu vurguladı.

Kütahya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Zafer Meydanı'nda yapılan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün önemine değindi.

Muhtarların, demokrasinin temel taşları olduğunu belirten Arı, "Bulundukları köy ve mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmektedirler. Bu inançla görevlerini yürüten değerli muhtarlarımıza başarılar diliyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." dedi.

Törene Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, Köy Muhtarları Derneği Başkanı Rıfat Ümit Dönmez ve çok sayıda muhtar katıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan - Güncel
