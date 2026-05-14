Haberler

Kütahya'da "16. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" başladı

Kütahya'da '16. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı' başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da düzenlenen 16. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın açılışı, Kütahya Valisi Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Işın, tarım alanında yapılan desteklerin artacağına vurgu yaptı.

Kütahya'da bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı törenle açıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Ziraat Mahallesi'ndeki pazar yerinde kurulan fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kentin 306 bin hektarlık tarım alanıyla önemli bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Geçen hafta Domaniç, Altıntaş ve merkezde çiftçilerle bir araya geldiğini anımsatan Işın, şunları kaydetti:

"Sadece IPARD kapsamında çiftçilerimize 732 milyon liralık destek veriyoruz. Ayrıca hükümetimiz tarafından da geçen sene 1 milyar 100 milyon liralık bir destekleme varken, inşallah bu sene bu rakam çok daha yükseklerde olacaktır. Bir taraftan termal sularımızı tarımda kullanmaya başladık. Simav'da Sera Organize Bölgesi'ni kurduk. İnşallah ekim ya da kasım aylarında ürün almaya başlayacağız. Aslanapa'da yine 1000 dekar üzerine hayvancılık organize bölgesi kuruyoruz."

Tarımla uğraşan kadın kooperatiflerini de desteklediklerini aktaran Işın, İl Özel İdaresi bütçesiyle üreticilere küçükbaş hayvan desteğinde bulunduklarını söyledi.

Işın, devlet olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşmak isteyen herkese destek olduklarını belirterek, "Önemli olan bizim toprağımızı işleyebilmemizdir, tarımsal faaliyetlerde bulunabilmemizdir. Bu çok kıymetlidir ve çok değerlidir." dedi.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol da çeşitli kurumların destek verdiği fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini bildirdi.

Açılışta Kütahya Belediye Başkan Vekili Ejderhan Gezer ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Yasin Özçam da konuşma yaptı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar stantları gezdi.

Fuar, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti

Dünyanın gözünün çevrildiği zirve! Trump'tan Şi'ye iki sürpriz teklif
Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar

MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi...
Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!

Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
'Dur' ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

"Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem