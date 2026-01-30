Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Kütahya'da gerçekleştirilen operasyonda valize gizlenmiş yaklaşık 10,5 kilogram esrar ele geçirildi. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddeler bulundu. Gözaltına alınan 4 şahıs, mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğundan şüphelenilen bir otomobili kentte durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bagaj kısmındaki valize gizlenmiş halde vakumlu torbalar içinde 10 kilo 437 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.