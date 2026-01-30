Haberler

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da gerçekleştirilen operasyonda valize gizlenmiş yaklaşık 10,5 kilogram esrar ele geçirildi. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddeler bulundu. Gözaltına alınan 4 şahıs, mahkeme tarafından tutuklandı.

Kütahya'da valize gizlenmiş yaklaşık 10,5 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğundan şüphelenilen bir otomobili kentte durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagaj kısmındaki valize gizlenmiş halde vakumlu torbalar içinde 10 kilo 437 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı

İki ilimizi sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi

Aleyna Çakır davasında mahkemeden kritik karar