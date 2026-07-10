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Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, göreve başladı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, göreve başladı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Savaş Kılıç, adalet hizmetlerini en üst seviyeye taşıyacaklarını ve suçla etkin mücadele edeceklerini açıkladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Savaş Kılıç, kentte göreve başladı.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kütahya'da adalet hizmetlerini en üst seviyeye taşıma kararlılığında olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de vurguladığı "vatandaşa hızlı ve erişilebilir adalet" vizyonunu Kütahya'da en etkin şekilde hayata geçireceklerini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Amacımız, halkımıza en iyi hizmeti sunmak ve adaleti en hızlı şekilde tecelli ettirmektir. Sayın Adalet Bakanımızın da ifade ettiği gibi, vatandaşımızın adalete erişimini kolaylaştırmak, hukuk sistemimize olan güveni perçinlemek temel gayemizdir. Bu doğrultuda gerekli tüm adımları kararlılıkla atacağız."

Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden tüm suç unsurlarına karşı tavizsiz bir tutum sergileyeceklerini belirten Kılıç, "Uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve siber suçlar başta olmak üzere gençlerimizi ve toplumumuzu tehdit eden tüm suç gruplarına karşı etkin soruşturmalar yürüteceğiz. Kamu düzeninin korunması ve hukukun üstünlüğünün tesisi adına, ayrım gözetmeksizin her türlü suçla mücadele noktasında gereken adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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