Milli Mimari'de Kütahya Çinileri semineri 21 Nisan'da yapılacak

Pera Müzesi'nde düzenlenecek olan 'Gelenek ile Yenilik Arasında Milli Mimari'de Kütahya Çinileri' semineri, Kütahya çinilerinin mimarideki yeri ve önemi üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirecek. Müjde Dila Gümüş'ün katılımıyla, Türk mimarlık tarihine damga vuran isimlerin eserlerindeki çini kullanımları da değerlendirilecek.

Kütahya çinilerinin tarihi süreçteki mimari serüveni, "Gelenek ile Yenilik Arasında Milli Mimari'de Kütahya Çinileri" başlıklı seminerde ele alınacak.

Pera Müzesi Oditoryumu'nda 21 Nisan'da düzenlenecek etkinlikte, Kütahya çinilerinin mimari yapılardaki yeri ve önemi, detaylı bir şekilde sanatseverlerin ve araştırmacıların istifadesine sunulacak.

Müjde Dila Gümüş'ün konuşmacı olarak katılacağı seminerde, Kütahya'da mimariyle ilişkili çini üretiminin aktörleri, çinilerin oryantalizm ve milli mimari bağlamındaki kullanımı ele alınacak.

Programda ayrıca, Türk mimarlık tarihinin öncü isimlerinden Mimar Kemaleddin Bey ile Vedat Tek Bey'in tarihsellik anlayışlarının eserlerindeki çini kullanımlarına yansımaları değerlendirilecek.

Etkinlik kapsamında, 1900'lü yılların başında Kütahya'da üretilen çinilerin tamir gören veya yeni inşa edilen camiler ile sivil binaların yanı sıra tren garları, hanlar, konutlar, vapur iskeleleri, çeşmeler ve hapishanelerin cephelerini donatmasına ilişkin tarihi arka plan da incelenecek.

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi