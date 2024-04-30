Kuşadası ve Didim'de Turistler Sıcak Havayı Değerlendirdi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, turistler sıcak havayı fırsat bilerek denize girdi.

Didim'de yerli ve yabancı turistler, güzel havayı adını kumunun renginden alan dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda değerlendirdi.

Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı ilçede bazı turistler yüzmeyi tercih ederken bazıları da tekne turlarıyla denizin keyfini çıkardı.

Kuşadası'nda da Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın koyları ile Kadınlar Denizi Plajı'nda da turist yoğunluğu oluştu.

Güneşli ve sıcak havayı açık alanlarda değerlendirenler, denize girdi, piknik yaptı.