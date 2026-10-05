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Kuşadası'nda tüplü dalışta fenalaşan Polonyalı turist deniz ekiplerince kurtarıldı

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Kuşadası'nda tüplü dalışta fenalaşan Polonyalı turist deniz ekiplerince kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tüplü dalış sırasında fenalaşan Polonyalı turist boğulma tehlikesi geçirdi. Kuşadası Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince sudan çıkarılan turist, sağlık görevlilerine teslim edildi; durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dalış yapmak için girdiği denizde fenalaşıp boğulma tehlikesi geçiren Polonya uyruklu Mateusz Damian Losick, Kuşadası Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Yılancı Burnu Koyu'nda meydana geldi. Polonya uyruklu Mateusz Damian Losick, tüplü dalış yapmak için denize girdiği sırada fenalaşıp boğulma tehlikesi geçirdi. Dalış teknesinden yardım talep edilmesi üzerine bölgeye Kuşadası Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği bot ekipleri sevk edildi. Ekipler, Losick'i sudan çıkarıp, marinada bekleyen sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polonyalı turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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