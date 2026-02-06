Haberler

Aydın'da yağışın en fazla düştüğü ilçe Kuşadası oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağışta metrekareye 93,2 kilogram yağış düştü. Yağış ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik aksadı ve birçok ağaç devrildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da dünden bu yana etkili olan sağanakta, en fazla yağışın düştüğü ilçe Kuşadası oldu. İlçenin Güzelçamlı Mahallesi, metrekare başına 93,2 kilogram yağış aldı.

Kuşadası'nda dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda rögarlar taştı, su birikintileri oluştu. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Trafikte aksamalar yaşandı. İlçe genelinde zaman zaman etkili olan kuvvetli fırtınada ise çok sayıda ağaç ve seyyar satıcıların stantları devrildi. Güzelçamlı Mahallesi'nin sahil kesiminde bulunan bazı evlerin çatıları uçtu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre de Aydın'da en fazla yağışın düştüğü ilçe Kuşadası olarak belirlendi. İlçenin Güzelçamlı Mahallesi'ne dünden bu yana metrekareye 93,2 kilogram yağış düştü.

Aydın'ın diğer ilçelerinde metrekareye düşen yağmur miktarı ise şöyle oldu:

Bozdoğan'a 26,7 kilogram, Buharkent'e 20,9 kilogram, Didim Akbük'e 56,7 kilogram, Efeler'e 45,8 kilogram, İncirliova'ya 58,8 kilogram, Karacasu'ya 35,4 kilogram, Koçarlı'ya 51,2 kilogram, Kuyucak'a 22,8 kilogram, Köşk'e 21,9 kilogram, Nazilli'ye 34 kilogram, Sultanhisar'a 34,4 kilogram, Söke'ye 80,8 kilogram, Yenipazar'a 26,7 kilogram, Çine Kavşit ve Bahçearası'na ise 40,4 kilogram.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
