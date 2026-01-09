Haberler

Aydın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Demir, kaldırıma çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail Demir'in (22) kullandığı 09 AKG 964 plakalı motosiklet, Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma çarptıktan sonra defalarca takla atması ve sürücünün yola savrulması yer aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
