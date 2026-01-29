Aydın'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 2 evin çatısı yerinden söküldü, birçok bölgede ağaçlar devrildi.

Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle 2 evin çatısı yerinden söküldü. Fırtına sırasında evlere ait çok sayıda eklenti zarar görürken, ilçenin birçok noktasında ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları çevrede maddi hasara yol açtı. Yetkililer tarafından bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.