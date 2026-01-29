Haberler

Aydın'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Aydın'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki kuvvetli fırtına nedeniyle 2 evin çatısı yerinden söküldü ve birçok ağaç devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yetkililer hasar tespit çalışmaları başlattı ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 2 evin çatısı yerinden söküldü, birçok bölgede ağaçlar devrildi.

Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle 2 evin çatısı yerinden söküldü. Fırtına sırasında evlere ait çok sayıda eklenti zarar görürken, ilçenin birçok noktasında ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları çevrede maddi hasara yol açtı. Yetkililer tarafından bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz

Putin'den İran'a donanma gönderen Trump'a bir mesaj var
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu

Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu

Haftalardır tutuklu olan Murat Sancak için yeni karar