Kuşadası'nda denize 50 metre uzaklıkta çıkan arazi yangınında sabotaj iddiası

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize 50 metre uzaklıktaki arazide ot yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangının sabotaj olabileceği ileri sürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yılancıburnu yarım adasının yanında bulunan arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü bir gece kulübü ve Beach Club'un yanında bulunan araziden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Bir vatandaş tarafından yakıldığı ileri sürülen ateşin itfaiye ekipleri sabotaj ihtimali olabileceği yönünde çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.