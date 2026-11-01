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Kuşadası'nda 2 bıçakla mağazaya giren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Kuşadası'nda 2 bıçakla mağazaya giren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Kuşadası'nda 17 yaşındaki şüpheli, elinde 2 bıçakla caddede bağırıp girdiği giyim mağazasında babası tarafından sakinleştirildi. Bipolar bozukluk rahatsızlığı olduğu ileri sürülen şüpheli, 1 polisin yaralandığı olayın ardından tedavi gören şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, elinde 2 bıçakla caddede bağırırken girdiği giyim mağazasında babasının sakinleştirdiği ve bipolar bozukluk rahatsızlığı olduğu ileri sürülen S.K. (17), tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; bipolar bozukluk rahatsızlığı olan S.K., elindeki 2 bıçakla caddede koşup bağırmaya başladı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen S.K., yakındaki giyim mağazasına girdi. S.K.'yi durdurmak isteyen polis, havaya 2 el ateş açtı. Mağazanın girişinde yaşanan arbedede 1 polis memuru yere düşüp yaralandı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, mağazadan çıkmayı reddeden S.K. ise adrese çağrılan babası tarafından sakinleştirildi. Babası, S.K.'nin elindeki bıçakları aldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis tarafından mağazadan çıkarılan S.K., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan S.K., polisteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra bugün adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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