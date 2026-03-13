Haberler

Kuşadası Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması: Belediye başkanı dahil 6 gözaltı

Güncelleme:
Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Aydın, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı düzenlendi.

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; tanık ifadeleri, şüpheli beyanları, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar sonucunda incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair şüpheye ulaşıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli, Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
