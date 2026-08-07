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Kuşadası Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 15 gözaltı

Kuşadası Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 15 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap soruşturmasında, aralarında özel kalem müdürü, eski başkan yardımcısı, CHP meclis üyesi, iş insanları ve avukatların da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, eski Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan, inşaat firması sahipleri Resul Mert Çiftçi, Oğuz Ali Helvacı, avukatlar Ezgi Tezcan Yaşar ile Umut Yaşar, iş insanları Haşmet Akkuş, Ertan Can Yazıcı ile Macit Günel, firma sahipleri Şefik Çalık, Şakir Eviz, Emrah Temel ile Yusuf Yazıcı, otel sahipleri Hakan Tanır ile Kağan Özcan, eğitimci İsmail Yurtseven, tekniker Atıl Ulaş Bengi, mimar Cumhur Ulusoy, harita mühendisi Hasan Hüseyin Demirkol ve muhasebeci Ertan Sözmener hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

İzmir, Antalya ve Aydın'da gerçekleştiren eş zamanlı operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği belirlenmişti.

Görevinden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Aralarında Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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