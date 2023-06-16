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Kuşadası açıklarında düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası açıklarında düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen yakalandı. Ege Denizi'nde yaşanan düzensiz göçmen hareketliliği havaların ısınmasıyla birlikte artmaya başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denetim ve kontrollerini artırdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde yaşanan düzensiz göçmen hareketliliği havaların ısınmasıyla birlikte artmaya başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denetim ve kontrollerini artırdı. Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi tarafından düzensiz göçmen hareketliliği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan bir düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanarak gemiye alınan kişi, sağlık kontrolünün ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sisam Adası Ege Denizi Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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