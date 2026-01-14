Haberler

Kuş Kolektifi'nin ilk konseri Pera Müzesi'nde gerçekleşecek

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türkiye'nin kuş seslerini enstrümanlarla birleştiren Kuş Kolektifi'nin ilk konserine ev sahipliği yapacak. 24 Ocak'ta gerçekleşecek olan konser, doğa ve müzikseverler için keyifli bir deneyim sunacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki kuş seslerini enstrümanlarla buluşturarak ortak hafıza alanı kurgulamayı amaçlayan Kuş Kolektifi'nin ilk konserine ev sahipliği yapacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, konser, müzenin "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisinin bulunduğu salonda 24 Ocak'ta gerçekleşecek.

Nesli tükenme tehdidi altındaki kuşların doğal ortamlarında kaydedilmiş sesleriyle geleneksel ve çağdaş tonların çok katmanlı anlatısının dinleyiciye sunulacağı konser, müzikseverler ve doğa meraklılarının katılımına açık olacak.

