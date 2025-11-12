Haberler

Kuş Gribi Uyarısı: Kanatlı Hayvan Üreticilerine Dikkat

Güncelleme:
Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Avrupa'da yayılan kuş gribi nedeniyle kanatlı hayvan üreticilerini uyardı. Göçmen kuşların Türkiye üzerinden geçişi sebebiyle risklerin artırıldığı belirtilerek, açık alanlarda yemleme yapılmaması ve kanatlıların kapalı alanlarda tutulması gerektiği vurgulandı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Avrupa'da görülen kuş gribinin yayılma hızının yüksek olması nedeniyle kanatlı hayvan üreticilerine uyarıda bulundu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde Avrupa genelinde ve özellikle göçmen su kuşlarının geçiş dönemleriyle eşzamanlı olarak, yüksek patojeniteli kuş gribi (HPAI) vakalarında önemli artış yaşandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Avrupa ülkelerinde hastalığa sebep olan göçmen kuşların, kasım ayından itibaren Türkiye üzerinden geçen göç yollarını kullanacak olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

Göçmen kuşların, virüsü uzun mesafelere taşıyabilmelerinin, göç güzergahları üzerindeki sulak alanlar, göl çevreleri ve açık sistem kanatlı işletmeler için ciddi bulaşma riski oluşturduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Avrupa ülkelerinde hastalığa sebep olan göçmen kuşların, kasım ayından itibaren ülkemiz üzerinden geçen göç yollarını kullanacak olmalarından dolayı kuş gribi hastalığından kanatlı hayvanların korunması için açıkta yetiştirilen kanatlı hayvanların kapalı barınak veya kümeslere alınması. Açık alanda yemleme yapılmaması. Yemlik ile suluk gibi kanatlı ekipmanlarının dış ortamda bulundurulmaması. Avcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen yabani kanatlıların herhangi bir şekilde canlı veya ölü olarak kümes hayvanlarıyla temas ettirilmemesi sağlanmalıdır."

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
