Kuş Cenneti Erçek Gölü'nde Büyük Su Kaybı

Kuş cenneti Erçek Gölü'nün kıyı şeridi buhar oldu

Erçek Gölü büyük ölçüde alan kaybetti

VAN - Van'da son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşmayla birlikte yaşanan kuraklık, 'kuş cenneti' olarak adlandırılan Erçek Gölü'nün büyük ölçüde su kaybetmesine neden oldu.

Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda yer alan ve bölgenin kuş bakımından en zengin alanı konumundaki Erçek Gölü, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde alan kaybı yaşadı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuş türünün yaşam alanı olan ve bu yüzden 'Kuş Cenneti' olarak adlandırılan Erçek Gölü, sıcaklıkların artmasıyla ve yağıştaki azalmayla birlikte kuraklıkla mücadele ediyor. Türkiye'deki kuş türlerinden yaklaşık 230'una yaşam alanı olan göl, sazlık alanlardaki suların çekilmesiyle buradaki kuş popülasyonu tehlikelerle karşı karşıya kaldı.

"Küresel iklim değişikliğinin acı sonuçlarını görmeye başladık"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, iklim değişikliğinin etkilerini daha net ve olumsuz sonuçlarını da çok acı bir şekilde görmeye başladıklarını belirtti. Van Gölü Havzası'nın iklim değişikliği ve sıcaklıklardaki artıştan olumsuz etkilendiğini ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Başta Van Gölü olmak üzere, Erçek Gölü gibi bütün göllerimiz alan kaybediyor. Tabi bu alan kaybetme birden değil, yavaş yavaş kademeli bir şekilde gerçekleşiyor. Erçek Gölü özellikle son 4-5 yıldır gerçekten hızlıca bir alan kaybına maruz kalıyor. Geçen yıl yapmış olduğumuz saha çalışmaları ile bu yıl gerçekleştirilen saha çalışmalarını kıyasladığımızda gölün biraz daha alan kaybettiğine maalesef tanıklık ettik" dedi.

"Geleceğe ilişkin çok daha ciddi bir tehdit"

Yakın zamanda iklimdeki değişmeye bağlı olarak, yağışlarda çok ciddi sapmalar yaşandığını dile getiren Alaeddinoğlu, "Süreçte yağışlar belli bir ölçüde düşüyor. Ancak havzanın tamamına aynı yağışlar düşmüyor. Erçek Gölü gibi kapalı havzalar, bazen çok yağış alıp su seviyesi çok hızlı yükselebiliyor, bazen de birkaç yıl yağış almadığı zamanda alan kaybı hızlıca gerçekleşiyor. Dolayısıyla su kütlesi her geçen yıl biraz daha azalıyor. Son yıllarda havzaya düşen yağışta ciddi bir azalma var. Erçek Gölü kapalı havzasının kuruyan yerlerinde yüzeye çıkan su kütlelerinde miktar açısından fazlaydı. Ancak bunlar da azalmaya başladı. Bu da şunu gösteriyor ki gölü besleyen topraktaki su miktarında da bir azalma var. Tabi bunu geleceğe ilişkin çok daha ciddi bir tehdit olarak düşünün" diye konuştu.

Erçek Gölü'nün aynı zamanda önemli bir kuş üreme alanı olduğunu hatırlatan Alaeddinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası kuşların göç rotası üzerinde bulunan bir bölgedir. Yani Erçek Gölü'nün kuruması veya alan kaybetmesi, o bölgede yaşayan veya çoğalan bütün kuşların doğal dengesinde, ekosisteminde çok ciddi tahribata yol açıyor. Dolayısıyla oradaki alan kaybı her geçen yıl kendini gösteriyor. Maalesef su kaybı önümüzdeki yıllarda da devam edeceği görülüyor.