Kurum: 'Mamak'a donatıları, parkları, bahçeleriyle toplamda 15 bin 696 konut kazandırmış olacağız'

Mutlu Mahallesi riskli alandaki hak sahipleri, konut belirleme kura çekimi ile 238 daire sahiplerini buldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bizzat 10 hak sahibine daireleri teslim ederek, "Mamak'a donatıları, parkları, bahçeleriyle toplamda 15 bin 696 konut kazandırmış olacağız" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi Riskli alandaki hak sahiplerine, Altıağaç- Karaağaç Mahallesi'ndeki rezerv konutlarından verilmek üzere, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Mamak Mutlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kura çekimi çerçevesinde 238 daire sahiplerini buldu. Programa, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Mutlu Mahallesi sakinleri ve çok sayıda Ankaralı katıldı.

Başkentte yaşanan sel felaketinin ardından Bakanlık olarak hasar tespiti çalışmalarının bittiğini ve mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılacağını aktaran Bakan Kurum, "Altındağ, Çankaya, Haymana, Mamak ve Akyurt'taki 14 köyümüzde 106 binamızda hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Buna göre 3 yıkık, 76 az hasarlı, 27 ağır hasarlı binamız var. Ankaralı kardeşlerimiz müsterih olsun. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yaralarını el birliği ile saracağız" diye konuştu.

Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca birçok projenin devam ettiğini belirten Kurum, "Başkentimizde bir yandan Kızılcahamam'da çıkan yangında hasar gören Kasaplar Çarşımızı yerel dokuya uygun şekilde yeniden yaparken diğer yandan Altındağ Cinderesi'nde, Aktaş'ta, İtfaiye Çarşısı'nda yeni konut ve dükkanlarımızı inşa ediyoruz. Yine yıkılma tehlikesi yaşayan Çankaya'daki Açelya Apartmanı ve etrafında dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ederken diğer yandan Sincan Saraycık'ta yüzlerce yeni yuvamızı inşa ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TAM 65 BİN KONUTLUK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLATTIK"

Başkentte kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde 65 bin konutluk çalışmanın başlatıldığını vurgulayan Bakan Kurum, "Bugüne kadar Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere Başkentimizde tam 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bu çerçevede vatandaşlarımızla uzlaşarak yaklaşık 40 bin konut, 400 işyerinin yapımını tamamladık. Yeni Mamak Dönüşümü'nün en önemli ayağını oluşturan Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizdeki 548 yeni yuvamızın kurasını çekmiş geçtiğimiz 19 Mart'ta hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiştik. Bundan önce TOKİ eliyle yürütülen projelerde; Ankara genelinde yaklaşık 90 bin konutun ihalesini gerçekleştirirken, 84 binini teslim ettik.

Mamak Yatıkmusluk'ta Altıağaç, Karaağaç, Hüseyingazi'de; Anayurt ve Gülseren'de; 7 bini kentsel dönüşüm olmak üzere toplam 14 bin 573 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bin 396 konutun yapımında da artık son aşamaya geldik" değerlendirmesinde bulundu.

"MAMAK'A DONATILARI, PARKLARI, BAHÇELERİYLE TOPLAMDA 15 BİN 696 KONUT KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Altıağaç ve Karaağaç'ta yapımını tamamladıkları 238 dairenin teslimini yapacaklarını vurgulayan Kurum, "Mutlu mahallesi sakinlerine iki müjdemiz daha var. Birincisi, mahallemizde, vatandaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Anlaşma sağladığımız vatandaşlarımıza rezerv alanımızda ayırdığımız yeni konutları teslim etmeyi sürdüreceğiz. İkincisi ise Mutlu mahallesinin eski yerinde 464 konut ve 8 dükkan inşa edeceğiz. Projemiz hazır. İhalemizi en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bunun yanında Anayurt ve Gülseren'de toplam 519 yeni yuvamızın yapımında da sona yaklaştık. En kısa zamanda, onları da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Böylelikle Mamak'a donatıları, parkları, bahçeleriyle toplamda 15 bin 696 konut kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

"AFETE DAİR TEK YAPTIKLARI İŞ UYARI RENGİNİ DEĞİŞTİRMEK"

Ankara'da yaşanan sel felaketinde Başkentlilerin mağdur olduklarını dile getiren Kurum, şu ifadelere yer verdi: "Biz milletimiz için eserler ortaya koyarken birileri yalan, tezvirat ve algılarla aziz milletimizin karşısına çıkmaya devam ediyorlar.

'İşte gözü olmayanın aklına tilki yuva yapar' vaatlerle gündeme gelemeyenler, projeler üretemeyenler, eseriyle kendilerinden söz ettiremeyenler, her zamanki gibi yalana başvuruyorlar. Çünkü yalan, acizlerin en büyük sığınağıdır. Bunların yalan ve iftiralarının hangi kıtaları aştığını, kökünün hangi karanlık noktalara dayandığını milletimiz biliyor, dünya biliyor. Heykel dikip dikey bahçeleri kaldıranlar, bütçe yeter deyip ilk senede borç batağına saplananlar, elektriği kesip suyu bitirenler bir bakıyorsunuz bizlere masal okuyorlar.

Arabasının içindeki suyu bardaklarla temizleyen vatandaşımızı, Ankara'nın ortasında kulaç atarak sığınacak yer arayan kardeşlerimizi gördünüz. Sular dükkanlara dolmuş, evleri basmış, canlarımızı alıp götürmüş, bunlar hala algı peşinde. Mamak'tan sesleniyorum. Artık bize çevrecilik dersi vermeyi bırakın. Bunlar selin, afetin, kayıpların yaşandığı anda vatandaşın yanında olmadıkları gibi sel sonrasında da vatandaş bunları göremedi. Afete dair tek yaptıkları iş uyarı rengini değiştirmek. İşte bunlar hep liyakatsizliğin sonucu."

"BİR VE BERABER OLACAĞIZ"

Sel felaketinde mağdur olan vatandaşları kendi kaderlerine bırakmayacaklarını dile getiren Kurum, "Dün nasıl Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki sellerde, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda vatandaşımızın yaralarını sardıysak Ankara'nın da yaralarını aynı şekilde saracağız. Nasıl İzmir, Elazığ ve Malatya'daki depremlerde vatandaşımızın yanında olduysak, bugün de Ankara'da Altındağ, Akyurt ve Haymana'da vatandaşlarımızın yanında olacağız, bir ve beraber olacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum ve beraberindeki heyet konuşmalarının ardından 10 hak sahibi vatandaşın kura çekimini gerçekleştirdi.

(Oğuzhan Halil Özbek - İbrahim Çakmak - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel