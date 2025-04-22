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Gümüşhane'de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası Gümüşhane-Giresun karayolu ulaşıma kapandı. Heyelana ilişkin valilikten yapılan açıklamada "Gümüşhane-Giresun il yolu çift taraflı ulaşıma kapanmış alternatif güzergah bulunmamakta olup Gümüşhane İl Özel İdaresince yol açma çalışmalarına başlanılmıştır" deniildi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yamaçtan kopan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken heyelan anı kameralara yansıdı.

Gümüşhane ile Giresun illerin birbirine bağlayan Karaçukur köyü mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları yola aktı.

GÜMÜŞHANE-GİRESUN YOLU KAPANDI

Heyelanda yaralanan olmazken, Gümüşhane-Giresun yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. İhbar üzerine adrese il özel idare ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda temizlik çalışması başlatırken, alternatif güzergahın olmadığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan heyelan anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki iri ufaklı taş ve kaya parçalarının toprakla birlikte yola akıp, toz bulutu oluştuğu anlar yer aldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan heyelan ile ilgili olarak Gümüşhane Valiliğince yapılan açıklamada, "Gümüşhane/Kürtün İlçesi Karaçukur köyü mevkiinde, 22 Nisan 2025 Salı günü saat 16.30 sıralarında, meydana gelen heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun il yolu çift taraflı ulaşıma kapanmış alternatif güzergah bulunmamakta olup Gümüşhane İl Özel İdaresince yol açma çalışmalarına başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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