Üye Girişi
Haberler

Kurtuluş Yolu Projesi Gelecek Kuşaklara Aktarılacak

Kurtuluş Yolu Projesi Gelecek Kuşaklara Aktarılacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öncülüğünde, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'daki yolculuğunu geleceğe taşımayı amaçlayan proje, gençlere tarihi ve kültürel mirası tanıtacak.

ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Prof. Dr. Cevdet Yılmaz başkanlığında 15 öğretim üyesinin katkıları ve TÜBİTAK desteği ile Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan Havza ilçesine uzanan yolculuğunda kullandığı güzergah olan 'Kurtuluş Yolu'nun gelecek kuşaklara aktarılması için proje hazırlandı. Prof. Dr. Yılmaz, "Projemizin amacı, Türkiye gençliğini kökleriyle buluşturmaktır" dedi.

Samsun OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz yürütücülüğünde ve 15 öğretim üyesinin katkılarıyla, TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile 'Kurtuluş Yolu' Türkiye'ye tanıtılacak. 'Kültürel Miras Alanlarının Sınıf Dışı Eğitimde Kullanımı' adı ile Kurtuluş Yolu'nu tüm Türkiye'ye ve gençlere tanıtmaya amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, "2'si sahada, 3'ü konferans salonunda olmak üzere toplam 5 gün boyunca 20 yüksek lisans öğrencisini Mustafa Kemal Atatürk ve kurmaylarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının ardından Havza'ya giderken kullandıkları tarihi Kurtuluş Yolu hakkında bilgilendireceğiz. Kurtuluş Savaşı'na giden yolda o günkü şartları, çevreyi, durumu bizzat yerinden göstermek amacıyla projemizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

'GELECEK KUŞAKLAR İÇİN AKTARABİLMEK İSTİYORUZ'

Gelecekte daha büyük projeler yapacaklarını ifade eden Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, "Hazırladığı 2237A TÜBİTAK projesi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bir uygulama alanını göze aldık. Samsun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlattığı ve bu güzergahı kullanarak Cumhuriyet'in temelini attığı bölgelerdeyiz. Bu projemizin amacı, Türkiye gençliğini kökleriyle buluşturmak. Biz burada 20 yüksek lisans doktora öğrencisi, 15 öğretim üyesi ile beraber bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Samsun merkezden yola çıkarak Çakallı, Kavak, Havza ve Amasya sınırına kadar bu güzergahı tekrar göstermek, o günleri yad edebilmek, gelecek kuşaklar için bir belge ve birikim olarak onlara bunu aktarmak istiyoruz. Bu çabanın bir sonucu olarak bunu bir projeye döktük" diye konuştu.

Projenin 5 gün boyunca öğretim üyelerinin sunumlarıyla anlatılacağını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:

"Umarız bu çabalarımız büyük yankı uyandıracaktır. Samsun'un Türkiye'de Kurtuluş Yolu ile öne çıkacağını düşünüyoruz. Bu yol tescil edilip kullanılır hale geldiğinde bütün ilköğretim müfredatlarından üniversiteye kadar olan eğitim dönemlerinde, bu anıyı canlandırma anlamında başarabilirsek büyük bir iş yapmış olacağız. Onun için bu yol üzerindeyiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Miras

BDDK duyurdu: Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yapılandırılabilecek

Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yapılandırılabilecek

 Polisi şehit eden suç makinesi 2 ay önce annesini dövüp ölümle tehdit etmiş

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! "O…luk yapıyorsun" deyip ölümle tehdit etmiş

 2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu

2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu
Serhat Akın'a silahlı saldırı! Fotoğraf paylaşıp çok konuşulacak bir not düştü

Serhat Akın'a silahlı saldırı! Fotoğraf paylaşıp çok konuşulacak bir not düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihte bugün ne oldu? 27 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? CANLI ALTIN KURU | 27 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Galatasaray- Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Fibabanka- Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İsrail takımı Türkiye'ye gelmiyor! Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta maçları! Süper Lig'de bugün kimin maçı var? Kemal Doğulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu biyografisi! Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst maç sonrası ne dedi? Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 27 Eylül Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu? 2024 Türkiye Drone yarışı ne zaman? Drone yarışı nerede yapılacak? İslam Memiş gram altın yorumu! Yıl sonunda gram altın ne kadar olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });