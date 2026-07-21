Numan Kurtulmuş'un Kemal Kılıçdaroğlu ile Görüşmesi... TBMM Başkanlığı Görüşmeye İlişkin Görüntü ve Fotoğraf Paylaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa hazırlığı kapsamında başlattığı siyasi parti turu çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin görüntü ve fotoğraflar TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüntü ve fotoğraf paylaşıldı.
TBMM Başkanlığı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, süreçle ilgili çıkarılması planlanan "çerçeve yasa" konusunda başlattığı siyasi parti turu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı basına kapalı görüşmeye ilişkin, sosyal medya hesabından görüntü ve fotoğraf paylaştı.
TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi" denildi.