TBMM Başkanı Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Görüşmesi Başladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşme saat 16.00'da başladı.
(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'deki Mermerli Salon'da bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi saat 16.00'da başladı.
Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında bugün ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, sonrasında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı, ardından Yeni Yol grubunu ziyaret etmişti.
Kaynak: ANKA