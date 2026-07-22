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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu Ziyaret Etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa için siyasi parti turu kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu TBMM'de ziyaret etti. 45 dakika süren görüşmeye grup başkanvekilleri de katıldı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürece yönelik "çerçeve yasa" ile ilgili siyasi parti turu kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu TBMM'de ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa ile ilgili dün başladığı siyasi parti turuna bugün de devam ediyor. Kurtulmuş, saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş'u Grup Başkanlığı'na gelişinde koridordaki asansörde İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez karşıladı ve Dervişoğlu'nun makamına kadar eşlik etti.

Kurtulmuş ile Dervişoğlu'nun görüşmesi 45 dakika sürdü. Görüşmede, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Uğur Poyraz ile Turhan Çömez de yer aldı. Müsavat Dervişoğlu görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş'u asansöre kadar uğurladı.

Müsavat Dervişoğlu, görüşmenen ardından açıklama yaparak, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Öte yandan TBMM Başkanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız NumanKurtulmus, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu Meclis'teki parti grubunda ziyaret etti" notuyla fotoğraf paylaştı.

Kaynak: ANKA
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