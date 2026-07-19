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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Siyasi Partilere "Çerçeve Yasa" Turu

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(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tatile girmeden Meclis'e sunularak görüşülmesi hedeflenen süreçle ilgili "çerçeve yasa" konusunda siyasi partileri ziyaret edecek. Kurtulmuş'un salı günü MHP ve DEM'i, çarşamba günü AK Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM tatile girmeden önce çerçeve yasanın çıkarılması amacıyla siyasi partilere ziyaret turu planlıyor.

Bu kapsamda Kurtulmuş'un salı günü MHP grup toplantısının ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Kurtulmuş, bu ziyaretin ardından DEM Parti'ye de grup toplantısından sonra ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş'un çarşamba günü AK Parti'yi ziyaret etmesi öngörülüyor. Ardından ise CHP ve Yeni Yol Partisi'ni ziyaret edecek.

Numan Kurtulmuş'un ziyaretlerde, TBMM tatile girmeden Meclis'e getirilmesi beklenen çerçeve yasa taslağına ilişkin görüşmelerde bulunacağı ve yasanın uzlaşıyla çıkması için destek isteyeceği ifade edildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, geçen hafta basını bilgilendirme toplantısında soru üzerine Numan Kurtulmuş'un siyasi partileri ziyaret edeceğini belirterek, "Sanırım Numan Bey bu turu, taslağa vakıf bir şekilde yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA
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