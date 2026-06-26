Haberler

Kurtulmuş'tan Aşura Günü mesajı: Birlik ve kardeşlik vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşura Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Hazreti Hüseyin ve Kerbelâ şehitlerini rahmetle andı. Kurtulmuş, Kerbelâ’nın bıraktığı en büyük mirasın birlik, beraberlik ve kardeşliği korumak olduğunu belirtti.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşura Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini rahmetle andı. Kurtulmuş, Kerbela'nın bıraktığı en büyük mirasın birlik, beraberlik ve kardeşliği korumak olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşura Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakk'ı ayakta tutmak, zulme boyun eğmemek ve adaleti savunmak uğruna can veren Peygamber Efendimiz'in torunu Serdar-ı Şüheda Hazreti Hüseyin Efendimiz ile Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Kerbela'nın bizlere bıraktığı en büyük miras; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza etmenin hayati bir mesele olduğudur. Bugün bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiseler de bu hakikati bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu vesileyle Aşura Günü'nün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, dayanışma ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum." ifadeleri kullandı.

Kaynak: ANKA
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Paraguay ve Avustralya yenişemedi! iki takım da son 32'de

Rakiplerimiz Paraguay ve Avustralya karşı karşıya geldi! İşte sonuç
Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler

Maça damga vuran görüntüler
Fatih'te 5 katlı iş hanında yangın: 1 kişi kurtarıldı

Fatih'te iş hanında korkutan yangın: 1 kişi kurtarıldı
Van Gölü üzerinde şimşek şöleni

Van Gölü üzerinde şimşek şöleni
Milli futbolcuların moral bozukluğu suratlarına yansıdı

Herkes bu anları konuşuyor!
Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı

Televizyonun karşısına geçenler büyük bir şokla karşı karşıya kaldı