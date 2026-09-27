Kurtulmuş, Preveze Zaferi'nin 488. yıl dönümünde Mavi Vatan'a vurgu yaptı

Kurtulmuş, Preveze Zaferi'nin 488. yıl dönümünde Mavi Vatan'a vurgu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı. Kurtulmuş, Mavi Vatan için görev yapan Deniz Kuvvetleri mensuplarına başarılar diledi; Barbaros Hayreddin Paşa'yı rahmetle andı.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak, "Bu anlamlı gün vesilesiyle, şanlı tarihimizden aldığı güçle Mavi Vatan'ımızın güvenliği için kararlılıkla görev yapan Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına başarılar diliyorum" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor; Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'yı ve denizcilik tarihimize şanlı zaferler nakşeden tüm kahraman denizcilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, şanlı tarihimizden aldığı güçle Mavi Vatan'ımızın güvenliği için kararlılıkla görev yapan Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına başarılar diliyorum."