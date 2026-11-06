Kurtulmuş Malatya'da temaslarda bulunacak, Fidan KKTC'ye gidecek

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yıl açılış töreni ile Büyükşehir Belediyesi toplu açılış törenine katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Sivil Toplum Buluşması programına iştirak edecek.

(Malatya/10.00-17.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeşilay 11. Avrupa Tütün Kontrolü Konferansı'na ve TRT World Forum "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" oturumuna katılacak.

(İstanbul/10.30/16.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Tanıtım Toplantısı'na katılacak, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açılışı'na iştirak edecek, iki bakan AK Parti İl Başkanlığı ve MHP il Başkanlığını ziyaret edecek, Midyat Adalet Sarayı'nın açılışına katılacak.

(Mardin/09.30-16.55)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, devlet hastanesi açılışına iştirak edecek.

(Denizli/16.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Erlan Karin ile görüşecek, Al-Farabi Uluslararası Sempozyumu'na katılacak.

(Almatı)

4 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin Valiliğini ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile MÜSİAD Gala Yemeği'ne katılacak.

(Mersin/15.15)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışını yapacak.

(İstanbul/11.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KAGİDER'in "Türkiye'nin Dış Ticaret Vizyonu" etkinliğine ve UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/09.30/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çalışma ziyaretinde bulunacak.

(Lefkoşa)

2- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Malezya Başbakan Yardımcısı Dr. Ahmad Zahid Hamidi ile görüşecek.

(İstanbul/11.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında canlı yayında açıklanacak.

(İstanbul/14.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Gaziantep FK-Kasımpaşa müsabakasıyla başlayacak.

(Gaziantep/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası; Antalyaspor-Bursaspor ve SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/İstanbul/20.00)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/16.00)

5- Basketbol Avrupa Ligi'nin onuncu haftasında Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

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Kaynak: AA