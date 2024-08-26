Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocatepe'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kocatepe'de düzenlenen törene katıldı. Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'nde askerlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Ayrıca, Zafer Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi ve Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Osman Çoban'a İzmir'e götürülecek Türk bayrağını teslim etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocatepe'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'nde askerlerin mezarlarına karanfil bırakan Kurtulmuş, Zafer Müzesi'nin açılışını yaptı. Kurtulmuş, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Osman Çoban'a İzmir'e götürecekleri Türk bayrağını teslim etti.

Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar Valiliği tarafından Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören öncesi alana gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, plastik sandalyeye isminin yazılması nedeniyle duyduğu rahatsızlığı, Afyonkarahisar Valiliği Protokol Şef Miraç Ulusoy'a belirtti. Köksal, serzenişte bulunurken "Hayır böyle bir şey yok. Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Bu mu yani Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu? Ayarlayın lütfen, ayarlayın, ben buraya oturuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Köksal, plastik sandalye yerine koltuğa oturdu. Daha sonra, kuvvet komutanları için başka bir sandalye daha koyuldu.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Kurtulmuş, Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nda Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Osman Çoban'a İzmir'e götürecekleri Türk bayrağını teslim etti. Bisikletçilerle fotoğraf çektiren Kurtulmuş, tören alanına geçti. Tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. TBMM adına Başkan Kurtulmuş, Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenk koydu. Ardından Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Fatih Dağlı, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu. Dağlı'dan sonra Garnizon Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir subay, önce araziyi tanıttı, Büyük Taarruz'un nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Kurtulmuş, daha sonra Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ndeki törene katıldı. Şehitlikteki törende saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir subay, Yüzbaşı Agah Efendi'nin öz geçmişini okudu. Şehitlikte dualar edildi. Kurtulmuş, beraberindekilerle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Tören çıkışında çocuklarla karşılaşan Numan Kurtulmuş, bir süre onlarla sohbet ederek hediye verdi. Daha sonra Zafer Müzesi'nin açılışına katılan Kurtulmuş, Atatürk'ün ve Türk halkının yoklukla kazandığı Kurtuluş Savaşı'nın önemine değindi. Zafer Müzesi'nin açılış töreninde yapılan dualar sonrasında kurdele kesimi gerçekleşti ve müze gezildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Numan Kurtulmuş Numan Kurtulmuş Agah Efendi İzmir Kültür Politika Güncel Haberler

Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Güç Yüzükleri 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Galatasaray Young Boys hakemi nereli? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hakemi kim, adı ne? Galatasaray Young Boys maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş hayatı ve biyografisi! Kurtuluş Kuş kaç yaşında, nereli? 26-27 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal hayatı ve biyografisi! Niran Ünsal kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 26 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? 26-27 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Aloe vera bitkisi evde nerede durmalı, nasıl bakılır? Aloe vera jelinin faydaları neler, nasıl kullanılır? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Çeşme, Foça 26-27 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24- 30 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Şabaniye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Sultanbeyli, Esenler 26-27 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Kulu, Kadınhanı 26-27 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Aksu, Gazipaşa, Finike 26-27 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Kozan, Karataş 26-27 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi!
title