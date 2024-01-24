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Kurtlar Ahırlarda 30 Küçükbaşı Öldürdü

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Trabzon'un Araklı ilçesindeki Özgen Mahallesi'ne inen kurtlar, girdikleri ahırlarda 30 küçükbaşı öldürdü. Kurtların bazı ahırlara kilitli kapıyı kemirip açtıkları delikten girdikleri görüldü.

TRABZON'UN Araklı ilçesinin Özgen Mahallesi'ne inen kurtlar, girdikleri ahırlarda 30 küçükbaşı öldürdü. Kurtların bazı ahırlara kilitli kapıyı kemirip açtıkları delikten girdikleri görüldü.

İlçenin yüksek kesimlerinde karla kaplanan doğal yaşam alanlarında yiyecek arayışına giren kurtlar, Özgen Mahallesi'ne inip, 4 ahıra girdi. Kurtlar, ahırlardaki 30 küçükbaşı öldürdü. Kurtların bazı ahırlara, kilitli olan kapının ahşap bölümünü kemirerek açtıkları deliklerden girdikleri görüldü.

Mahallede besicilik yapan Faik Hancı, "Birçok besici arkadaşımızın hayvanları öldü. Tedirgin olunca, uyuyamıyoruz. Her gün farklı ahırdan hayvanların telef olduğu haberi geliyor; can ve malımızın derdine düştük. Umarız yetkililerimiz bize bir çözüm bulur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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