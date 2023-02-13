Kurtarma çalışmalarındaki madenciden, "Hiç canınızı düşünmüyor musunuz?" sorusuna yanıt: Bizim canımız şu an Türkiye

Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katılan bir madenciye canlı yayında muhabir, "Canınızı hiç düşünmüyor musunuz?" diye soruldu. Madenci ise "Bizim canımız yok şu anda. Bizim canımız şu anda Türkiye. Bizim için sorun yok. Sonuna kadar." yanıtını verdi. Bu anlara canlı yayında tanıklık eden izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, 7. gününde de devam ediyor. Bölgeye ilk günden Türkiye'nin pek çok ilçesinden arama kurtarma ekipleri gönderildi. Bu ekipler arasında karanlıkta ve derinlerde kurtarma çalışmaları yapmak için eğitilen madenciler de vardı.

"HİÇ CANINIZI DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?"

Arama kurtarma çalışmaları için Kahramanmaraş'a gelen bir madenci, NTV muhabirine röportaj verdi. Muhabir tarafından "Hiç canınızı düşünmüyor musunuz o tehlikeli anlarda?" sorusu yöneltildi.

YANITI İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Madenci ise, "Bizim canımız yok şu anda. Bizim canımız şu anda Türkiye. Bizim için sorun yok. Sonuna kadar" cevabını verdi. Bu anlara canlı yayında tanıklık eden izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.