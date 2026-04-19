MSB: Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı başarıyla sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaz açıklarında gerçekleşen Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı'nın başarıyla sürdüğünü ve eğitimlerin diğer kuvvet komutanlıkları ile kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde yapıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz açıklarında gerçekleştirilen Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, NATO'nun Dynamic Minatour-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Masabaşı Tatbikatı ile eş zamanlı olarak 15-21 Nisan arasında Aksaz'da düzenlendiği belirtildi. Paylaşımda, tatbikatta satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatının yapılması, denizaltının aranması, yaşam desteğinin sağlanması ve personelinin kurtarılmasına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan tatbikatın basın brifingi ve seçkin gözlemci günü faaliyetinin yarın TCG Alemdar gemisinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katılımıyla yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
